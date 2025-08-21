Ракетой уничтожен катер россиян в районе Железного Порта: в ГУР рассказали подробности

Бойцы ГУР во время спецоперации 20 августа уничтожили в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области катер с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Уничтожение российского катера вблизи Железного Порта

— 20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пять членов российско-оккупационного экипажа ― ликвидированы, ― говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Разведчики говорят, что высокую точность удара по вражеской цели обеспечила лазерная подсветка с дрона, который зафиксировал успешное уничтожение военного катера.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.