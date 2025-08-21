Ракетою знищено катер росіян в районі Залізного Порту: в ГУР розповіли деталі

Бійці ГУР під час спецоперації 20 серпня знищили у Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області катер з російськими окупантами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Знищення російського катера поблизу Залізного Порту

– 20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу ― ліквідовані, ― мовиться у повідомленні.

Розвідники кажуть, що високу точність удару по ворожій цілі забезпечила лазерне підсвітка з дрона, який зафіксував успішне знищення військового катера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

