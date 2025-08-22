Обходной лист студента: как избежать проблем при получении диплома

По окончании обучения каждый студент сталкивается с процедурой сдачи обходного листа. Это важный этап перед получением документов об образовании, ведь он подтверждает, что у выпускника нет задолженностей перед университетом.

В этом материале мы разобрались, что такое обходной лист студента, какие существуют формы его оформления и как правильно пройти все этапы этого процесса.

Обходной лист студента: что это

Обходной лист студента — это документ в учебном заведении, который подтверждает, что студент посетил или согласовал вопросы с различными подразделениями университета или колледжа перед окончанием учебного семестра или перед отчислением/переводом.

Обходной лист студента: порядок оформления

Единой государственной нормы, приказа или постановления Министерства образования и науки Украины, которая бы регламентировала оформление обходного листа для всех вузов, не существует.

Это внутренний документ конкретного учебного заведения, и каждый университет самостоятельно определяет форму обходного листа, перечень подразделений и структурных отделов, которые студент должен “обойти”, сроки подачи и подписания, а также правила сдачи обходного листа — бумажный или электронный вариант.

Поэтому порядок оформления обходного листа студента может существенно отличаться даже в вузах одного города, ведь в одном университете могут требовать подпись в библиотеке, медпункте и бухгалтерии, в другом — только в деканате и бухгалтерии.

В некоторых высших учебных заведениях существует утвержденная приказом этого заведения форма обходного листа, в соответствии с которой студент обходит все необходимые подразделения.

В то же время, есть и такие заведения, где обходной лист можно оформить в электронном виде. В таком случае студент посещает все указанные подразделения, а руководители этих подразделений ставят электронную отметку о том, что у студента нет задолженностей.

Обычно он нужен для того, чтобы администрация убедилась, что студент:

Не имеет задолженностей за обучение, общежитие, библиотеку или столовую;

Сдал все документы и ключи (если пользовался аудиториями, лабораториями, общежитием);

Решил организационные вопросы в деканате, бухгалтерии, библиотеке, медпункте и т.д.

На практике студент обходит соответствующие кабинеты/подразделения, где каждый ставит свою подпись в листе. После этого обходной лист сдают в деканат. Это подтверждение того, что студент выполнил все формальные обязательства перед заведением.

Например, в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара с 2024 года был утвержден Приказ №114 о введении в действие Порядка оформления обходного листа. В частности, в этом порядке отмечается, что обходной лист – это документ, подтверждающий отсутствие материальной задолженности выпускника или отчисленного соискателя образования и прекращение прав пользования ресурсами университета. Подобные приказы есть и в других университетах.

Кроме того, обходной лист студента при отчислении является основанием для выдачи и получения документов об образовании, на основании которых осуществлялось поступление в учебное заведение. В данном случае речь идет об аттестате, дипломе и приложениях к ним. То есть, если студент не сможет предоставить оформленный обходной лист, ему могут не выдать документы после окончания обучения, в частности диплом и приложение к нему.

Обходной лист студента: как получить

Чтобы оформить обходной лист, студент должен:

обратиться в деканат своего факультета или института,

подать заявление на его выдачу.

После этого нужно пройти все указанные подразделения университета (например, библиотеку, общежитие, медицинский пункт) для получения отметок об отсутствии задолженностей, вернуть заполненный обходной лист в деканат.

Обычно в обходном листе указывается имя, фамилия и отчество выпускника или отчисленного соискателя образования, курс, форма обучения и факультет. Студент, который обучался за средства физических или юридических лиц, должен получить отметку в договорном отделе. Если у соискателя образования есть задолженность за оплату образовательных услуг, он должен ее погасить и предоставить соответствующую квитанцию в договорный отдел.

Кроме того, необходимо вернуть все материальные ценности университета, которые были выданы соискателю во время обучения, а также погасить в полном объеме задолженность за проживание в общежитии и получить соответствующую отметку в бухгалтерии об отсутствии задолженности.

После того, как соискатель образования предоставит подписанный обходной лист в деканат или на факультет, ответственное лицо проверяет документ и ставит соответствующий штамп.

Можно ли получить диплом без обходного листа

Юрист Владислав Дерий на портале Юристи.ua отметил, что документы о высшем образовании, включая дубликаты, выдаются выпускникам или их уполномоченным представителям в соответствии с действующим законодательством.

Выдача таких документов осуществляется на основании приказа руководителя учебного заведения и фиксируется в журнале регистрации выданных документов: подписями лица, выдавшего документ, и лица, его получившего.

Ответственное лицо учреждения вносит информацию о выдаче документа в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЕБО) в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в документе.

Если документ не был выдан вовремя по независящим от учреждения причинам, внесение данных в ЕДЕБО осуществляется в течение пяти рабочих дней с фактической даты его получения.

Обходной лист является внутренним документом университета, который подтверждает отсутствие у выпускника задолженностей перед различными службами учреждения.

Юрист подчеркнул, что законодательство не предусматривает обязательное наличие обходного листа для получения диплома, однако соответствующие требования могут устанавливаться внутренними положениями вуза.

То есть, если студент подписал соглашение или договор с университетом, где соглашается соблюдать эти правила, без обходного листа ему могут отказать в выдаче диплома.

