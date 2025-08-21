Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

В Украине раскрыли схему по закупке баллистических очков для Минобороны

В Украине раскрыли масштабную схему по закупке баллистических очков для Минобороны
Фото: ГБР

В Украине раскрыта масштабная преступная схема при закупке баллистических очков, к которой причастны должностные лица Министерства обороны и директор предприятия.

Схема на закупке баллистических очков для Минобороны

Как сообщает Государственное бюро расследований, совместно с СБУ раскрыты масштабные злоупотребления и сообщено о подозрении лицам, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн.

По информации ГБР, в сентябре 2024 года государственное предприятие Минобороны заключило контракт на закупку 18 тыс. баллистических очков.

Сейчас смотрят

Однако поставленные очки не соответствовали заявленным характеристикам и не обеспечивали надлежащей защиты от осколков.

Это удалось подтвердить в результате работы Научно-исследовательского центра испытаний, экспертизы и сертификации персональных бронированных средств защиты Национального университета обороны Украины.

В Украине раскрыли масштабную схему по закупке баллистических очков для Минобороны Фото 1

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР провели ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых лиц, изъяли документы и электронные носители с данными о закупках.

В Украине раскрыли масштабную схему по закупке баллистических очков для Минобороны Фото 2

Фото: ГБР

Задержан директор предприятия-поставщика. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В то же время сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Центрального управления качества Минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное следствие.

Читайте также
Более 250 человек предстанут перед судом за незаконную переправку уклонистов – ГБР
ГБР: более 250 фигурантов схем побега уклонистов предстанут перед судом

Связанные темы:

Война в УкраинеГБРдержзакупівліМіноборони УкраїниСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь