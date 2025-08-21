В Украине раскрыли схему по закупке баллистических очков для Минобороны

В Украине раскрыта масштабная преступная схема при закупке баллистических очков, к которой причастны должностные лица Министерства обороны и директор предприятия.

Схема на закупке баллистических очков для Минобороны

Как сообщает Государственное бюро расследований, совместно с СБУ раскрыты масштабные злоупотребления и сообщено о подозрении лицам, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн.

По информации ГБР, в сентябре 2024 года государственное предприятие Минобороны заключило контракт на закупку 18 тыс. баллистических очков.

Сейчас смотрят

Однако поставленные очки не соответствовали заявленным характеристикам и не обеспечивали надлежащей защиты от осколков.

Это удалось подтвердить в результате работы Научно-исследовательского центра испытаний, экспертизы и сертификации персональных бронированных средств защиты Национального университета обороны Украины.

Сотрудники ГБР провели ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых лиц, изъяли документы и электронные носители с данными о закупках.

Задержан директор предприятия-поставщика. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В то же время сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Центрального управления качества Минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное следствие.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.