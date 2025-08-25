Карта боевых действий на 25 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Российские войска нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 130 управляемых авиабомб.

Кроме того, совершили 4 735 обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 711 дронов-камикадзе.

Такие данные по состоянию на 08:00 25 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 25 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 25 августа 2025

Ситуация в Украине на 25 августа 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемые авиабомбы, и осуществил 206 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандрыголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переезного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак недалеко от Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Удачное, Шаховое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверовое и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Комышуваха.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 25 августа 2025

личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;

танков – 11 130 (+1);

боевых бронированных машин – 23 175 (+8);

артиллерийских систем – 31 946 (+48);

РСЗО – 1 472;

средств ПВО – 1 211;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);

крылатых ракет – 3 598;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79);

специальной техники – 3 948 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

