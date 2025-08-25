Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
6 мин.

Карта боевых действий на 25 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Российские войска нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 130 управляемых авиабомб.

Кроме того, совершили 4 735 обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 711 дронов-камикадзе.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 08:00 25 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 25 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 25 августа 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Ситуация в Украине на 25 августа 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемые авиабомбы, и осуществил 206 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандрыголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переезного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак недалеко от Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Удачное, Шаховое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверовое и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Комышуваха.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 25 августа 2025

  • личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;
  • танков – 11 130 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 175 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 946 (+48);
  • РСЗО – 1 472;
  • средств ПВО – 1 211;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79);
  • специальной техники – 3 948 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 25 августа: взрывы в Сумах, Харькове и ответ Украины на обвинения Венгрии
Події ночі 25 серпня

Связанные темы:

Война в УкраинеКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь