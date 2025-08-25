События ночи 25 августа: взрывы в Сумах, Харькове и ответ Украины на обвинения Венгрии

В ночь на 25 августа РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Харькове и Сумской области.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на упреки главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который назвал заявление президента Владимира Зеленского о нефтепроводе Дружба “угрозой Венгрии”.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 25 августа — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Сумах

Около полуночи 25 августа в Сумах зафиксировано более 10 попаданий в результате атаки вражеских беспилотников.

По данным начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, произошло возгорание жилых домов в одном из старостинских округов общины.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Также зафиксировано попадание на территории Роменской общины. Здесь пожары и без пострадавших. Продолжается обследование и ликвидация последствий.

Взрывы в Харькове

В конце прошедших суток взрывы раздавались и в некоторых районах Харькова, о чем сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА с севера для Харькова.

По состоянию на утро информации о возможных попаданиях и пострадавших не поступало.

Ответ Украины Венгрии по поводу нефтепровода Дружба

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал пост венгерского коллеги Петера Сийярто, в котором тот назвал заявление Владимира Зеленского о нефтепроводе Дружба “угрозой Венгрии”.

– Я отвечу в венгерском стиле. Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии, – подчеркнул дипломат.

По его словам, вопрос энергетической независимости Венгрии зависит исключительно от нее самой, и посоветовал стать независимыми от России, как и остальные страны ЕС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.