События ночи 25 августа: взрывы в Сумах, Харькове и ответ Украины на обвинения Венгрии
В ночь на 25 августа РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Харькове и Сумской области.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на упреки главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который назвал заявление президента Владимира Зеленского о нефтепроводе Дружба “угрозой Венгрии”.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 25 августа — в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Сумах
Около полуночи 25 августа в Сумах зафиксировано более 10 попаданий в результате атаки вражеских беспилотников.
По данным начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, произошло возгорание жилых домов в одном из старостинских округов общины.
К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Также зафиксировано попадание на территории Роменской общины. Здесь пожары и без пострадавших. Продолжается обследование и ликвидация последствий.
Взрывы в Харькове
В конце прошедших суток взрывы раздавались и в некоторых районах Харькова, о чем сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА с севера для Харькова.
По состоянию на утро информации о возможных попаданиях и пострадавших не поступало.
Ответ Украины Венгрии по поводу нефтепровода Дружба
Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал пост венгерского коллеги Петера Сийярто, в котором тот назвал заявление Владимира Зеленского о нефтепроводе Дружба “угрозой Венгрии”.
– Я отвечу в венгерском стиле. Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии, – подчеркнул дипломат.
По его словам, вопрос энергетической независимости Венгрии зависит исключительно от нее самой, и посоветовал стать независимыми от России, как и остальные страны ЕС.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 279-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.