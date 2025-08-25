Карта бойових дій на 25 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень.

Російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе.

Зараз дивляться

Такі дані станом на 08:00 25 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 25 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 25 серпня 2025

Ситуація в Україні на 25 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 25 серпня 2025

особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;

танків – 11 130 (+1);

бойових броньованих машин – 23 175 (+8);

артилерійських систем – 31 946 (+48);

РСЗВ – 1 472;

засобів ППО – 1 211;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);

крилаттх ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79);

спеціальної техніки – 3 948 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.