Премьер Норвегии Стере — с визитом в Украине: планируется встреча с Зеленским

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по приглашению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Детали также опубликованы на официальном сайте норвежского правительства.

Йонас Стере прибыл в Киев: что известно

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили норвежского премьера.

— Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает обороне, и мы ценим эту надежную солидарность, — отметил Ермак.

Премьер-министр Стере проведет политические встречи с президентом Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

По его словам, визит проходит в критический для Украины момент, когда Россия усилила дронные и ракетные атаки.

— В Европе продолжается полномасштабная война. В течение последних шести месяцев Россия усилила свои атаки дронами и ракетами против Украины. В это критическое для Украины время важно подтвердить нашу дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе за свободу, — заявил норвежский премьер.

Стере также подчеркнул, что Норвегия поддерживает инициативу президента Трампа по запуску мирного процесса и усилия по установлению гарантий безопасности.

— Мы должны продолжать и усиливать давление на Россию, — добавил он.

Напомним, что сегодня в столицу также прибыл вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который заверил в непоколебимой поддержке Украины.

