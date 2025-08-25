Прем’єр Норвегії Стере – із візитом в Україні: планується зустріч із Зеленським

До Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Деталі також оприлюднено на офіційному сайті норвезького уряду.

Йонас Стере прибув до Києва: що відомо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли норвезького прем’єра.

— Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність, – зазначив Єрмак.

Прем’єр-міністр Стере проведе політичні зустрічі з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

За його словами, візит відбувається в критичний час для України, коли Росія посилила дронові та ракетні атаки.

— Повномасштабна війна триває в Європі. Впродовж останніх шести місяців Росія посилила свої атаки дронами та ракетами проти України. У цей критичний час для України важливо підтвердити нашу подальшу підтримку України в її боротьбі за свободу, – заявив норвезький прем’єр.

Стере також наголосив, що Норвегія підтримує ініціативу президента Трампа щодо запуску мирного процесу та зусилля з встановлення гарантій безпеки.

— Ми повинні продовжувати та посилювати тиск на Росію, – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні до столиці також прибув віцеканцлер і федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль, який запевнив у непохитній підтримці України.