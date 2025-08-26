Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 26 августа 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.
Российские войска нанесли 43 авиаудара, сбросив 57 управляемых авиабомб.
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Такие данные по состоянию на 22:00 25 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.
Где идут бои в Украине 26 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 26 августа 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 280-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
