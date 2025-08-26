Карта бойових дій на 26 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Російські війська завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Такі дані станом на 22:00 25 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 26 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 26 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-та доба.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

