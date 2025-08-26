Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Карта бойових дій на 26 серпня 2025 – ситуація на фронті

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Російські війська завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Такі дані станом на 22:00 25 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 26 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 26 серпня 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-та доба.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь