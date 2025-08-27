Потери РФ на 27 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 281-е сутки полномасштабной войны достигли 1 078 750 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 27 августа 2025

личного состава – около 1 078 750 (+920) человек;

танков – 11 135 (+1);

боевых бронированных машин – 23 178;

артиллерийских систем – 32 024 (+45);

РСЗО – 1 472;

средств ПВО – 1 212 (+1);

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 636 (+194);

крылатых ракет – 3 598;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 887 (+118);

специальной техники – 3 950.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

