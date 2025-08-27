Потери РФ на 27 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 281-е сутки полномасштабной войны достигли 1 078 750 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 27 августа 2025

  • личного состава – около 1 078 750 (+920) человек;
  • танков – 11 135 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 178;
  • артиллерийских систем – 32 024 (+45);
  • РСЗО – 1 472;
  • средств ПВО – 1 212 (+1);
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 636 (+194);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 887 (+118);
  • специальной техники – 3 950.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

