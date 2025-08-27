Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 27 августа: минус еще 920 оккупантов и 45 артсистем
Потери РФ на 27 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 281-е сутки полномасштабной войны достигли 1 078 750 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 27 августа 2025
- личного состава – около 1 078 750 (+920) человек;
- танков – 11 135 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 178;
- артиллерийских систем – 32 024 (+45);
- РСЗО – 1 472;
- средств ПВО – 1 212 (+1);
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 636 (+194);
- крылатых ракет – 3 598;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 887 (+118);
- специальной техники – 3 950.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
