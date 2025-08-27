Втрати ворога на 27 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 281-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 078 750 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 27 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 078 750 (+920) осіб;
  • танків – 11 135 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 178;
  • артилерійських систем – 32 024 (+45);
  • РСЗВ – 1 472;
  • засобів ППО – 1 212 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 636 (+194);
  • крилатих ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 887 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 950.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

