Втрати ворога на 27 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 281-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 078 750 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 27 серпня 2025

особового складу – близько 1 078 750 (+920) осіб;

танків – 11 135 (+1);

бойових броньованих машин – 23 178;

артилерійських систем – 32 024 (+45);

РСЗВ – 1 472;

засобів ППО – 1 212 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 636 (+194);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 887 (+118);

спеціальної техніки – 3 950.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

