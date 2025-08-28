В ночь на 28 августа, во время очередной комбинированной атаки России на Украину, был поврежден офис Британского совета в Киеве.

Об этом заявили на официальной странице Британского совета в Facebook.

В результате атаки поврежден офис Британского совета в Киеве: что известно

По сообщению Британского совета, здание пока закрыто для посетителей, но сотрудничество с партнерами продолжается.

— В результате ночной атаки на Киев наш офис получил значительные повреждения и будет закрыт для посетителей до дальнейшего уведомления. Несмотря на возможные задержки с ответами, мы продолжаем нашу работу с украинскими партнерами в области образования и культуры, — говорится в заявлении Британского совета.

В соцсети Х представители учреждения сообщили, что в результате атаки пострадал охранник. Сейчас мужчина находится в больнице.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил атаку РФ на Киев и вызвал российского посла.

Об этом дипломат написал в сети Х.

— В результате ударов Путина прошлой ночью погибли мирные жители, разрушены дома и повреждены здания, в частности Британский совет и представительство ЕС в Киеве. Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться, – подчеркнул Лемми.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что среди жертв российских атак есть мирные жители, включая детей, и призвал прекратить насилие.

— Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир. Это кровопролитие должно закончиться, — написал в Х Кир Стармер.

