Во время атаки на Киев поврежден офис Британского совета: Лондон вызвал посла РФ
В ночь на 28 августа, во время очередной комбинированной атаки России на Украину, был поврежден офис Британского совета в Киеве.
Об этом заявили на официальной странице Британского совета в Facebook.
В результате атаки поврежден офис Британского совета в Киеве: что известно
По сообщению Британского совета, здание пока закрыто для посетителей, но сотрудничество с партнерами продолжается.
— В результате ночной атаки на Киев наш офис получил значительные повреждения и будет закрыт для посетителей до дальнейшего уведомления. Несмотря на возможные задержки с ответами, мы продолжаем нашу работу с украинскими партнерами в области образования и культуры, — говорится в заявлении Британского совета.
В соцсети Х представители учреждения сообщили, что в результате атаки пострадал охранник. Сейчас мужчина находится в больнице.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил атаку РФ на Киев и вызвал российского посла.
Об этом дипломат написал в сети Х.
— В результате ударов Путина прошлой ночью погибли мирные жители, разрушены дома и повреждены здания, в частности Британский совет и представительство ЕС в Киеве. Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться, – подчеркнул Лемми.
Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что среди жертв российских атак есть мирные жители, включая детей, и призвал прекратить насилие.
— Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир. Это кровопролитие должно закончиться, — написал в Х Кир Стармер.
Фото: British Council Ukraine