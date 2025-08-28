Кількість постраждалих та загиблих унаслідок атаки на Київ сьогодні, 28 серпня, постійно зростає.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ: постраждалі та загиблі

За оновленою інформацією, кількість жертв російської атаки на Київ сягнула 14 осіб. Серед загиблих троє дітей.

За даними Київської міської прокуратури, це дівчинка 2 років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Ще щонайменше кілька десятків людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей від 7 до 17 років.

Нагадаємо, що під час нічної атаки проти 28 серпня росіяни атакували Київ та Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

У столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури на понад 20 локаціях.

Також пошкоджено приватні будинки у Броварському і Фастівському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу, зокрема 598 дронів, 2 ракети Кинджал, 9 балістичних ракет Іскандер та 20 крилатих ракет Х-101.

Протиповітряна оборона збила чи подавила 589 повітряних цілей.

