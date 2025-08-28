Під час нічної атаки РФ проти України 28 серпня російські війська завдали удару по турецькому підприємству.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Росія вдарила по турецькому підприємству в ніч проти 28 серпня: що відомо

За словами Зеленського, цієї ночі росіяни завдали чергового удару по Україні й застосували понад 30 ракет та близько 600 дронів.

– Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства, – додав президент.

Президент не уточнив, яке саме підприємство постраждало.

Проте співзасновник ГО Варта-1 Ігор Зінкевич заявив, що йдеться про завод Bayraktar у Києві.

Нагадаємо, кількість жертв російської атаки на Київ сягнула 18 осіб. Серед загиблих четверо дітей.

Під час нічної атаки проти 28 серпня росіяни атакували Київ та Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

У столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури на понад 20 локаціях.

Також пошкоджено приватні будинки у Броварському і Фастівському районах.

