С начала года в Черновцы доставили 500 тел репатриированных украинских военных. Большинство из них погибли от взрывных травм, однако есть тела без каких-либо видимых повреждений.

Об этом сообщил начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Украинских военнопленных могли отравить

Он предполагает, что часть военных могли отравить химическими веществами. Во время вскрытий таких тел работники морга теряли сознание.

Сейчас смотрят

Эксперты отмечают, что сейчас установить точную причину смерти этих защитников невозможно.

— Если тело без повреждений — возникает вопрос, от чего человек умер. Мы предполагаем, что это может быть отравление химическими веществами, — говорит Бачинский.

По его словам, во время вскрытия третьей партии тел работники бюро теряли сознание, после чего вскрытия приостановили.

Впоследствии для безопасной работы приобрели специальное оборудование.

— Мы начали использовать противогазы с фильтрами, которых хватает на четыре часа. После этого случаи потери сознания прекратились. Это еще больше подтверждает наши подозрения о наличии ядовитых веществ в телах, — говорит он.

Сейчас в бюро продолжают исследования неизвестного ядовитого вещества.

По словам Бачинского, специалисты работают с костной тканью, поскольку во время гнилостных процессов она остается более информативной.

Однако без высокотехнологичного оборудования исследования могут длиться месяцами.

— Если бы у нас был масс-спектрометр — это прибор, в котором заложены все ядовитые вещества в мире. Если ввести туда образец ткани, то в течение максимум часа можно определить, что это за вещество. Его стоимость — 8 млн грн, — говорит Бачинский.

Фото: КШВОВ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.