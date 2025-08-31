З початку року до Чернівців доставили 500 тіл репатрійованих українських військових. Більшість із них загинули від вибухових травм, однак є тіла без будь-яких видимих ушкоджень.

Про це повідомив начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

Українських військовополонених могли отруїти

Він припускає, що частину військових могли отруїти хімічними речовинами, адже під час розтинів таких тіл працівники моргу втрачали свідомість.

Експерти зазначають, що нині встановити точну причину смерті цих захисників неможливо.

– Якщо тіло без ушкоджень – виникає питання, від чого людина померла. Ми припускаємо, що це може бути отруєння хімічними речовинами, – каже Бачинський.

За його словами, під час розтину третьої партії тіл працівники бюро непритомніли, після чого розтини призупинили.

Згодом для безпечної роботи придбали спеціальне обладнання.

– Ми почали використовувати протигази з фільтрами, яких вистачає на чотири години. Після цього випадки втрати свідомості припинились. Це ще більше підтверджує наші підозри щодо наявності отруйних речовин у тілах, – каже він.

Зараз у бюро продовжують дослідження невідомої отруйної речовини.

За словами Бачинського, спеціалісти працюють з кістковою тканиною, оскільки під час гнилісних процесів вона залишається більш інформативною.

Однак без високотехнологічного обладнання дослідження можуть тривати місяцями.

– Якби ми мали мас-спектрометр – це прилад, у якому закладені всі отруйні речовини у світі. Якщо ввести туди зразок тканини, то протягом щонайбільше години можна визначити, що це за речовина. Його вартість – 8 млн грн, – каже Бачинський.

