Правительство приняло изменения в порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Изменен порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего от войны

Отныне этот статус можно получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или по месту обнаружения ребенка органами исполнительной власти или местного самоуправления.

— Сейчас статус пострадавших от войны имеют уже более 412 тыс. детей, но это не окончательная цифра. Более миллиона детей были вынуждены бежать от войны, тысячи пережили потери и травмы. Наша задача сделать так, чтобы ни один ребенок не остался наедине со своей болью, а имел поддержку и защиту государства, – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство расширило перечень оснований для получения статуса. Теперь в него входят:

ранение, контузия или увечье;

физическое, сексуальное или психологическое насилие;

похищение, незаконное удержание или пребывание в плену;

депортация или принудительное перемещение;

привлечение к военным формированиям;

гибель или исчезновение одного или обоих родителей;

лишение родительской опеки из-за военных действий или вооруженных конфликтов.

Ранее решение о предоставлении статуса принимали исключительно органы опеки по месту жительства ребенка.

Теперь его можно оформить также по месту обращения или обнаружения – в том числе через местные органы власти и самоуправления.

Изменения коснулись и документального подтверждения. Перечень необходимых документов расширен – это могут быть медицинские справки, заключения экспертиз, выписки из ЕРДР, судебные решения, документы о смерти или исчезновении родителей, подтверждение факта опеки, справки социальных служб и т.д.

Подать заявление можно через систему Дети. Органы опеки будут получать необходимые сведения из государственных реестров автоматически.

