Статус ребенка войны в 2026 году может получить несовершеннолетнее лицо, пострадавшее в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Порядок предоставления такого статуса регулируется постановлением Кабмина №268 от 5 апреля 2017 года.

1 сентября 2025 года Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Перечень оснований для получения статуса расширен. Теперь в него входят:

ранение, контузия или увечье;

физическое, сексуальное или психологическое насилие;

похищение, незаконное удержание или пребывание в плену;

депортация или принудительное перемещение;

привлечение к военным формированиям;

гибель или исчезновение одного или обоих родителей;

лишение родительской опеки в результате военных действий или вооруженных конфликтов.

Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При этом при предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие ребенка.

Кто предоставляет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта

Ранее решение о предоставлении статуса принимали исключительно органы опеки по месту жительства ребенка.

Теперь его можно оформить также по месту обращения или обнаружения – в том числе через местные органы власти и самоуправления.

Лица, уполномоченные подавать документы для оформления статуса

законный представитель ребенка:

сам ребенок (с 14 лет);

представитель органа опеки и попечительства (в случае, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих);

родственники ребенка (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра, отчим, мачеха).

Перечень документов, которые подаются для оформления статуса

В службу по делам детей подается заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных и копии следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;

документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (если ребенок постоянно проживает или находится в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении — документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;

справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);

паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);

паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);

выписки из реестра территориальной общины (при наличии).

В 2026 году перечень необходимых документов расширен – это могут быть медицинские справки, заключения экспертиз, выписки из ЕРДР, судебные решения, документы о смерти или исчезновении родителей, подтверждение факта опеки, справки социальных служб и т.д.

Сколько ожидать решения

Срок рассмотрения решения о предоставлении или отказе в предоставлении статуса — 30 календарных дней. В случае отрицательного ответа решение можно обжаловать в суде.

Подать заявление можно через систему Дети. Органы опеки будут получать необходимые сведения из государственных реестров автоматически.

