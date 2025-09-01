На Полтавщині 34-річного чоловіка засудили за сексуальне насильство над племінницею
На Полтавщині завершився судовий розгляд резонансної справи про сексуальні злочини проти дитини.
34-річного мешканця Кременчуцького району засуджено до дев’яти років і 10 місяців ув’язнення за насильство над малолітньою племінницею та поширення дитячої порнографії.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Засудили педофіла у Кременецькому районі: що відомо
Події розгорталися влітку 2024 року за місцем проживання обвинуваченого.
Чоловік скоїв сексуальне насильство щодо своєї племінниці, яка не досягла 14-річного віку.
Особливо жахливим є той факт, що злочинець документував свої дії за допомогою мобільного телефону.
Слідство також виявило, що підсудний систематично завантажував з інтернету та зберігав на своєму пристрої матеріали з дитячою порнографією.
Ці дії додатково кваліфіковано як умисне виготовлення та зберігання забороненого контенту.
Обвинувачення у справі підтримували прокурори Глобинської окружної прокуратури, які кваліфікували дії підсудного за статтями 153 та 301-1 Кримінального кодексу України.
Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєних злочинах. Йому присудили майже десять років в’язниці.
Крім основного терміну ув’язнення, злочинця додатково позбавили права на два роки займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи організацією дозвілля неповнолітніх.
Засуджений наразі перебуває під вартою й очікує остаточного вступу вироку в законну силу.