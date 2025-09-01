На Полтавщині завершився судовий розгляд резонансної справи про сексуальні злочини проти дитини.

34-річного мешканця Кременчуцького району засуджено до дев’яти років і 10 місяців ув’язнення за насильство над малолітньою племінницею та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Події розгорталися влітку 2024 року за місцем проживання обвинуваченого.

Чоловік скоїв сексуальне насильство щодо своєї племінниці, яка не досягла 14-річного віку.

Особливо жахливим є той факт, що злочинець документував свої дії за допомогою мобільного телефону.

Слідство також виявило, що підсудний систематично завантажував з інтернету та зберігав на своєму пристрої матеріали з дитячою порнографією.

Ці дії додатково кваліфіковано як умисне виготовлення та зберігання забороненого контенту.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Глобинської окружної прокуратури, які кваліфікували дії підсудного за статтями 153 та 301-1 Кримінального кодексу України.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєних злочинах. Йому присудили майже десять років в’язниці.

Крім основного терміну ув’язнення, злочинця додатково позбавили права на два роки займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи організацією дозвілля неповнолітніх.

Засуджений наразі перебуває під вартою й очікує остаточного вступу вироку в законну силу.