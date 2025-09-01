На Полтавщині завершився судовий розгляд резонансної справи про сексуальні злочини проти дитини.

34-річного мешканця Кременчуцького району засуджено до дев’яти років і 10 місяців ув’язнення за насильство над малолітньою племінницею та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Зараз дивляться

Засудили педофіла у Кременецькому районі: що відомо

Події розгорталися влітку 2024 року за місцем проживання обвинуваченого.

Чоловік скоїв сексуальне насильство щодо своєї племінниці, яка не досягла 14-річного віку.

Особливо жахливим є той факт, що злочинець документував свої дії за допомогою мобільного телефону.

Слідство також виявило, що підсудний систематично завантажував з інтернету та зберігав на своєму пристрої матеріали з дитячою порнографією.

Ці дії додатково кваліфіковано як умисне виготовлення та зберігання забороненого контенту.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Глобинської окружної прокуратури, які кваліфікували дії підсудного за статтями 153 та 301-1 Кримінального кодексу України.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєних злочинах. Йому присудили майже десять років в’язниці.

Крім основного терміну ув’язнення, злочинця додатково позбавили права на два роки займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи організацією дозвілля неповнолітніх.

Засуджений наразі перебуває під вартою й очікує остаточного вступу вироку в законну силу.

Читайте також
Біля школи в Черкасах затримали прокурора за підозрою в педофілії
Наручники, затримання

Пов'язані теми:

НасильствопедофілПолтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.