ССО уничтожили на аэродроме Саки РЛС оккупантов к комплексу С-300
Подразделения Сил специальных операций ВСУ в ночь с 29 на 30 августа провели ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма, в результате которых были поражены военные объекты врага.
Уничтожение РЛС на аэродроме Саки: что известно
— В результате проведенных действий уничтожена радиолокационная станция (РЛС) комплекса С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки, — сообщили в ССО.
В начале августа Служба безопасности Украины провела успешную ночную спецоперацию на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму – дроны поразили пять российских истребителей, а также склад авиационного вооружения.
В результате удара дронами полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Также поражены три бомбардировщика Су-24. Стоимость одного Су-30СМ может достигать 35–50 миллионов долларов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.