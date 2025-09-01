Подразделения Сил специальных операций ВСУ в ночь с 29 на 30 августа провели ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма, в результате которых были поражены военные объекты врага.

Уничтожение РЛС на аэродроме Саки: что известно

— В результате проведенных действий уничтожена радиолокационная станция (РЛС) комплекса С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки, — сообщили в ССО.

В начале августа Служба безопасности Украины провела успешную ночную спецоперацию на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму – дроны поразили пять российских истребителей, а также склад авиационного вооружения.

В результате удара дронами полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Также поражены три бомбардировщика Су-24. Стоимость одного Су-30СМ может достигать 35–50 миллионов долларов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

