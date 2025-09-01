Взрывы в Краснодарском крае: БПЛА атаковали электроподстанцию, произошел пожар
Ночью был слышен ряд взрывов в Кропоткине Краснодарского края — местные жители слышали звуки полета ударных дронов.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra.
Взрывы в Кропоткине ночью, 1 сентября
После взрывов в Кропоткине у части жителей пропал свет.
По данным телеграм-канала Exilenova+, ночью ударные дроны повредили электрическую подстанцию 330 кВ. Объект обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края.
Взрывы в Ильском
Также ночью ударные дроны атаковали населенный пункт Ильский Краснодарского края.
По данным местного оперативного штаба, атаку удалось отбить. Однако в двух домах выбило окна, а по третьему адресу из-за падения обломков беспилотника якобы загорелась трава.
В этом поселке находится Ильский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод), который ранее неоднократно атаковали украинские дроны.
Также ночью жители Елабуги в Татарстане сообщали о взрывах. Ранее Росавиация закрыла аэропорты Казани и Нижнекамска.
В ночь на 30 августа Силы обороны Украины ударили по Краснодарскому и Сызранскому нефтеперерабатывающим заводам.
Ночью 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов в РФ. Так, дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Куйбышевский НПЗ в Самарской области, а также склады боеприпасов и логистические объекты врага.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.