Сеть военных лицеев в Украине будет расширена.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время визита в киевский лицей имени Ивана Богуна.

В День знаний министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил киевский военный лицей имени Ивана Богуна и поздравил лицеистов и преподавателей заведения с новым учебным годом.

– Военное образование – основа современной украинской армии. Знания позволяют побеждать на поле боя, демонстрировать сообразительность, стойкость духа и изобретательность во время военных действий, – отметил Денис Шмыгаль.

Глава оборонного ведомства также заявил о планах по расширению сети военных лицеев в Украине.

По его словам, Минобороны работает над тем, чтобы в каждом регионе было как минимум одно такое учебное заведение.

– Среди молодежи есть огромный спрос на качественное военное образование, и мы создадим для его развития все условия, – отметил министр.

Источник : Минобороны

