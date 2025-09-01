В Украине станет больше военных лицеев — Шмыгаль
Сеть военных лицеев в Украине будет расширена.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время визита в киевский лицей имени Ивана Богуна.
Сеть военных лицеев в Украине будет расширена: что известно
В День знаний министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил киевский военный лицей имени Ивана Богуна и поздравил лицеистов и преподавателей заведения с новым учебным годом.
– Военное образование – основа современной украинской армии. Знания позволяют побеждать на поле боя, демонстрировать сообразительность, стойкость духа и изобретательность во время военных действий, – отметил Денис Шмыгаль.
Глава оборонного ведомства также заявил о планах по расширению сети военных лицеев в Украине.
По его словам, Минобороны работает над тем, чтобы в каждом регионе было как минимум одно такое учебное заведение.
– Среди молодежи есть огромный спрос на качественное военное образование, и мы создадим для его развития все условия, – отметил министр.