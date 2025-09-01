Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера Верховной Рады, народного депутата Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Подозрение задержанному в убийстве Парубия

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал уведомление о подозрении, которое основано на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным убийства Андрея Парубия.

Так, действия львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

В настоящее время с подозреваемым правоохранители проводят следственные действия — продолжаются обыски.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа днем во Львове мужчина прямо на улице расстрелял бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник сделал 8 выстрелов, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Сразу после происшествия правоохранители во Львове и области ввели специальную операцию Сирена.

Уже 31 августа удалось установить местонахождение подозреваемого — его задержали на территории Хмельницкой области.

Источник : Офис генпрокурора

