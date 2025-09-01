Затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві ексспікера Верховної Ради, народного депутата України Андрія Парубія.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозра затриманому у вбивстві Парубія

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав повідомлення про підозру, яка ґрунтується на об’єктивних доказах, що вказують на вчинення затриманим вбивства Андрія Парубія.

Так, дії львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним правоохоронці проводять слідчі дії – тривають обшуки.

Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

