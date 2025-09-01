Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ускоряет поставки дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от вражеских ракет.

Об этом он заявил в понедельник, 1 сентября, после Ставки.

Зеленский об усилении ПВО

Зеленский сообщил, что на Ставке отдельно остановились на потребностях противовоздушной обороны.

Он поручил секретарю СНБО Рустуму Умерову скоординировать правительство, ОВА и энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности и увеличить финансирование производителей дронов.

– Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами, — сообщил глава государства.

Приоритетом он назвал сбивание шахидов, а отчеты о поставках должны подавать еженедельно. Также обсудили защиту энергосетей и объектов в прифронтовых и приграничных общинах и обеспечение резервных источников.

Зеленский также объявил о подготовке технологической Ставки с участием производителей украинских ракет, дронов и средств ПВО, что позволит увеличить производство вооружения и повысить эффективность украинских ударов.

Кроме того, подробно обсудили подготовку к отопительному сезону. Он подчеркнул, что приоритетом является контроль за выполнением поручений и реализация договоренностей с партнерами.

По его словам, еще с лета продолжается подготовка энергетического сектора к зиме, и важно опережать график, учитывая все угрозы.

Президент добавил, что заслушал доклады по добыче и поставкам энергоресурсов и генерации электроэнергии. Он отметил результаты работы Нафтогаза и Укрэнерго и сообщил об утверждении дальнейших шагов по закупке необходимых объемов газа.

