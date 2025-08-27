Развитие оборонной промышленности стран НАТО имеет критическое значение для дальнейшей поддержки Украины и обеспечения сдерживания любой будущей агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время открытия артиллерийского завода Rheinmetall в Унтерлюссе (Германия).

НАТО наращивает оборонное производство

— Это чрезвычайно важно для нашей безопасности, а также для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе сегодня и сдерживать любую агрессию в будущем, — подчеркнул он.

Генсек отметил достижения Rheinmetall и оборонной промышленности НАТО в целом.

Новый завод в Унтерлюссе рассчитан на производство 350 тыс. артиллерийских снарядов в год.

По данным Rheinmetall, в этом году предприятия компании в Германии, Испании, Венгрии, Южной Африке и Австралии планируют выпустить 700 тыс. снарядов, а общая мощность производства боеприпасов в Европе до конца года должна достичь 2 млн.

Рютте подчеркнул, что для безопасности Альянса важны не только финансовые инвестиции, но и реальная боевая способность.

Рютте призвал увеличить производство сложных вооружений

Генеральный секретарь обратился к промышленности с призывом увеличить производство сложных вооружений, в частности танков, систем противовоздушной обороны и ракет.

— Сейчас с боеприпасами мы справляемся лучше. Но теперь нам нужны такие же усилия, чтобы увеличить производство более сложных систем. Таких как танки, системы противовоздушной обороны и ракеты… Я не говорю, что это легко. Но это абсолютно необходимо для нашей безопасности — сейчас и в будущем. Ведь, как я говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезнут в ближайшее время”.

Рютте добавил, что НАТО имеет четкий и амбициозный список целей по возможностям, который будет передан промышленности, и подчеркнул важность использования опыта Украины в промышленной мобилизации.

— Чтобы ускорить производство необходимых возможностей, мы можем использовать опыт наращивания выпуска снарядов. И мы можем научиться у Украины ее инновационной промышленной мобилизации. Нам нужно перезапустить некоторые наши законсервированные производственные линии, разработать более быстрые производственные процессы и закупать компоненты… чтобы когда будут поступать заказы, мы могли выполнять их быстрее, – подчеркнул Рютте.

