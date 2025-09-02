Министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину на международных площадках, будет активно оказывать гуманитарную и финансовую помощь, однако не будет участвовать в военных гарантиях безопасности.

Об этом он сказал в интервью Realnews.

Вклад Греции в гарантии безопасности Украины

По его словам, Греция в вопросе Украины, как и во всех острых вопросах, беспокоящих мир, занимает принципиальную позицию в пользу международного права.

— Мы продолжим поддерживать Украину на международных форумах и будем активно участвовать в гуманитарной помощи и помощи развитию, но не намерены участвовать в военном плане в гарантиях безопасности, — подчеркнул глава МИД Греции.

Он отметил, что Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и независимую оборонную промышленность, а это дает стране больше возможностей для участия в гарантиях безопасности Украины.

— Однако это не означает, что нас всегда следует оттеснять в сторону, — говорит Гиоргос Герапетритис.

Министр подчеркнул, что Греция обладает значительным международным дипломатическим капиталом, устойчивой экономикой и прочной обороной, что обеспечивает стране престиж и силу.

