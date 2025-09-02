Міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну на міжнародних майданчиках, активно надаватиме гуманітарну та фінансову допомогу, проте не братиме участі у військових гарантіях безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю Realnews.

Внесок Греції у гарантії безпеки України

За його словами, Греція в питанні України, як і в усіх гострих питаннях, що турбують світ, займає принципову позицію на користь міжнародного права.

– Ми продовжимо підтримувати Україну на міжнародних форумах і будемо активно брати участь у гуманітарній допомозі та допомозі розвитку, але не маємо наміру брати участь у військовому плані в гарантіях безпеки, – наголосив очільник МЗС Греції.

Він зауважив, що Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО та незалежну оборонну промисловість, а це дає країні більше можливостей для участі у гарантіях безпеки України.

– Проте це не означає, що нас завжди слід відтісняти вбік, – каже Гіоргос Герапетрітіс.

Міністр наголосив, що Греція володіє значним міжнародним дипломатичним капіталом, стійкою економікою та міцною обороною, що забезпечує країні престиж та силу.

