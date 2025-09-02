2 сентября Одесса празднует свой День рождения. В этот день многие горожане планируют активно отдыхать, устраивать пикники и готовить гриль-меню. Именно поэтому одесситов особенно интересует погода.

Мы подготовили для вас прогноз погоды в Одессе в сентябре.

Какая будет погода в Одессе в сентябре

В начале сентября лето в Одессе еще не собирается уступать место осени. Так, со 2 по 6 сентября в городе ожидается устойчивая и жаркая погода без осадков. Море будет оставаться спокойным и теплым.

По словам синоптика гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Владиславы Деревянко, до конца недели погоду в Одесской области будет определять область пониженного давления.

Ожидается устойчивая погода без осадков, ветер не штормовой. Температурный фон ночью +15…+20°, днем +28…+33°. Вдоль северо-западного побережья Черного моря ветер юго-западный, 6-11 м/с. Легкое волнение и безопасные уровни моря. Температура морской воды +20…+21°.

Из-за жары сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Одессе на первую половину сентября

Прогноз по дням:

2 сентября будет солнечно. Днем температура достигнет 30°, ночью опустится до 18°.

3–6 сентября прогнозируется стабильная, жаркая погода. Дневная температура будет держаться на уровне 29°, а ночная — 17°. Осадков не ожидается.

Погода на сентябрь в Одессе до конца месяца

Напомним, что Укргидрометцентр дает краткосрочные прогнозы до 5-7 дней, далее идет климатический прогноз. Это расчеты, которые позволяют оценить только отклонение от климатической нормы средних показателей температуры и количества осадков за месяц или сезон.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что для климатических прогнозов используются данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно этим данным, можно ожидать, что до конца первой декады сентября, а возможно даже до 15 числа, в южных областях сохранится теплая или даже жаркая погода, больше похожая на летнюю. По словам климатолога, в южных регионах, в частности в Одесской области, будут преобладать летние температуры, выше среднесуточных (более +15°).

Каких-либо существенных аномалий в количестве осадков в Одесской области также не прогнозируется. В первой половине месяца вероятны летние температуры, однако ночная температура будет постепенно снижаться. Во второй половине сентября температура воздуха начнет снижаться, и, вероятно, к концу месяца уже будут наблюдаться более осенние показатели.

