Погода в Одессе в сентябре: стоит ли планировать купание и отдых
2 сентября Одесса празднует свой День рождения. В этот день многие горожане планируют активно отдыхать, устраивать пикники и готовить гриль-меню. Именно поэтому одесситов особенно интересует погода.
Мы подготовили для вас прогноз погоды в Одессе в сентябре.
Какая будет погода в Одессе в сентябре
В начале сентября лето в Одессе еще не собирается уступать место осени. Так, со 2 по 6 сентября в городе ожидается устойчивая и жаркая погода без осадков. Море будет оставаться спокойным и теплым.
По словам синоптика гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Владиславы Деревянко, до конца недели погоду в Одесской области будет определять область пониженного давления.
Ожидается устойчивая погода без осадков, ветер не штормовой. Температурный фон ночью +15…+20°, днем +28…+33°. Вдоль северо-западного побережья Черного моря ветер юго-западный, 6-11 м/с. Легкое волнение и безопасные уровни моря. Температура морской воды +20…+21°.
Из-за жары сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды в Одессе на первую половину сентября
Прогноз по дням:
- 2 сентября будет солнечно. Днем температура достигнет 30°, ночью опустится до 18°.
- 3–6 сентября прогнозируется стабильная, жаркая погода. Дневная температура будет держаться на уровне 29°, а ночная — 17°. Осадков не ожидается.
Погода на сентябрь в Одессе до конца месяца
Напомним, что Укргидрометцентр дает краткосрочные прогнозы до 5-7 дней, далее идет климатический прогноз. Это расчеты, которые позволяют оценить только отклонение от климатической нормы средних показателей температуры и количества осадков за месяц или сезон.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что для климатических прогнозов используются данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Согласно этим данным, можно ожидать, что до конца первой декады сентября, а возможно даже до 15 числа, в южных областях сохранится теплая или даже жаркая погода, больше похожая на летнюю. По словам климатолога, в южных регионах, в частности в Одесской области, будут преобладать летние температуры, выше среднесуточных (более +15°).
Каких-либо существенных аномалий в количестве осадков в Одесской области также не прогнозируется. В первой половине месяца вероятны летние температуры, однако ночная температура будет постепенно снижаться. Во второй половине сентября температура воздуха начнет снижаться, и, вероятно, к концу месяца уже будут наблюдаться более осенние показатели.