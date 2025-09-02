Одесса — один из самых известных и колоритных городов Украины, расположенный на побережье Черного моря. Город славится своей богатой историей, архитектурой, культурными традициями и особым юмором жителей.

Сколько лет городу Одессе, читайте в нашем материале.

Когда день рождения Одессы

Сегодня, 2 сентября, день рождения Одессы — один из самых важных праздников для каждого одессита и одесситки.

Раньше этот день всегда проходил масштабно, а именно с концертами на Потемкинской лестнице, выступлениями артистов на площадях и улицах, благотворительными ярмарками, парадами и фейерверками. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в этом году большие торжества не проводятся.

Сколько Одессе лет

Первое празднование Дня города состоялось в 1849 году, когда его отметили как 55-ю годовщину основания Одессы. С тех пор одесситы ежегодно празднуют этот день. Итак, официально Одессе 231 год.

Официальным годом основания Одессы считается 2 сентября 1794 года — в советский период эту дату закрепили как начало строительства Одессы. Но настоящая дата основания Одессы вызывает ряд споров среди историков.

Ведь история поселений на территории современного города известна еще с 1415 года, когда эта местность называлась Хаджибей. Люди селились здесь еще в античные времена. Название Одесса впервые встречается 10 января 1795 года. На месте нынешнего Приморского бульвара на протяжении нескольких веков стояла крепость Хаджибей.

По словам профессора кафедры истории Украины Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Тараса Гончарука, во времена Великого княжества Литовского на этом месте действовал порт Кочубеев.

В середине XVII века Кочубеев упоминается как заброшенная крепость. Историки единодушно считают, что ее разрушили украинские казаки. Другие города того времени, такие как Очаков и Аккерман, остались целыми, а Кочубеев, расположенный близко к украинским территориям, подвергся разрушениям.

Крепость стояла на скале у моря — месте, которое сегодня считается Приморским бульваром. С тех пор здесь проходили важные пути: дорога из Аккермана через переправу Маяк шла дальше через Кочубеев в Очаков и Крым. В документах тех времен отмечалось, что казаки часто располагались в самой крепости и нападали на караваны, которые двигались мимо. Хотя крепость была еще в приемлемом состоянии, она оставалась заброшенной.

Стоит отметить, что тогда еще не было современной Одессы. Официальной датой основания города считается 1794 год, но история этих земель уходит гораздо глубже и охватывает значительно более длительный период, чем указано в уставе города.

Как отмечают День рождения Одессы в 2025 году

По случаю празднования Дня города в 2025 году запланированы следующие мероприятия:

2 сентября 2025 года – проведение Единого тематического урока в учебных заведениях города;

2 сентября 2025 года – видеопоздравление Парламента старшеклассников Одессы с Днем знаний и Днем рождения города, флешмоб Родной город, поздравляем! в социальной сети Facebook;

2 сентября 2025 года – интерактивное интервью Парламента старшеклассников Одессы За что я люблю свой город с подарком в виде искусственных сердечек для прохожих в разных локациях города;

2 сентября 2025 года – экскурсия в Музей интересной науки для детей погибших Героев Украины, учеников общеобразовательных учреждений города;

2 сентября 2025 года – открытие городского детско-юношеского фестиваля-конкурса искусств Белая акация;

2 сентября 2025 года – выставка Street Art Odessa Life Deise Якор – сердце Одессы.

Источник: Департамент образования и науки Одесской области

