2 вересня Одеса святкує свій День народження. Цього дня багато містян планують активно відпочивати, влаштовувати пікніки та готувати гриль-меню. Саме тому одеситів особливо цікавить погода.

Ми підготували для вас прогноз погоди в Одесі у вересні.

Якою буде погода в Одесі у вересні

На початку вересня літо в Одесі ще не має наміру поступатися місцем осені. Отже з 2 до 6 вересня у місті очікується стійка та спекотна погода без опадів. Море залишатиметься спокійним і теплим.

За словами синоптикині гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Владислави Дерев’янко, до кінця тижня погоду на Одещині визначатиме поле зниженого тиску.

Очікується стійка погода без опадів, вітер не штормовий. Температурний фон вночі +15…+20°, удень +28…+33°. Вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря вітер південно-західний, 6–11 м/с. Легке хвилювання та безпечні рівні моря. Температура морської води — +20…+21°.

Через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Одесі на першу половину вересня

Прогноз по днях:

2 вересня буде сонячно. Вдень температура досягне 30°, вночі опуститься до 18°.

3–6 вересня прогнозується стабільна, спекотна погода. Денна температура триматиметься на рівні 29°, а нічна — 17°. Опадів не очікується.

Погода на вересень в Одесі до кінця місяця

Нагадаємо, що Укргідрометцентр дає короткострокові прогнози до 5-7 днів, далі йде кліматичний прогноз. Це розрахунки, які дають змогу оцінити лише відхилення від кліматичної норми середніх показників температури та кількості опадів за місяць чи сезон.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що для кліматичних прогнозів використовуються дані Європейського центру середньострокових прогнозів погоди та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Відповідно до цих даних, можна очікувати, що до кінця першої декади вересня, а можливо навіть до 15-го числа, в південних областях збережеться тепла або навіть спекотна погода, більше схожа на літню. За словами кліматологині, у південних регіонах, зокрема на Одещині, переважатимуть літні температури, вищі за середньодобові (понад +15°).

Якихось суттєвих аномалій у кількості опадів на Одещині також не прогнозується. У першій половині місяця ймовірні літні температури, проте нічна температура поступово знижуватиметься. У другій половині вересня температура повітря почне спадати, і, ймовірно, до кінця місяця вже спостерігатимуться більш осінні показники.

