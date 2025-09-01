В течение июля-августа Вооруженные силы совместно с подразделениями СБУ провели серию результативных ударов по российским производственным и логистическим объектам, связанным с производством дронов-камикадзе. Об этом пишет Милитарный.

Россия сократила количество дронных атак в августе

Это позволило снизить количество дронных атак на треть — с 6 303 в июле до 4 132 в августе.

Такое уменьшение свидетельствует не только об эффективности украинских ударов по предприятиям, где производят эти беспилотники, но и о серьезных сбоях в работе производственной цепочки, которая обеспечивает выпуск Шахедов.

Несмотря на это, наблюдается и другая тенденция — накопление дронов для массированных запусков. Аналитики утверждают, что российская армия, как правило, осуществляет большие волны атак примерно раз в 3-4 дня после предыдущих массовых запусков.

В июле тактика накопления была особенно заметна: за три дня противник мог запускать от 80 до 200 Шахедов, а затем одновременно выпускать уже более 700 аппаратов.

В августе же масштабы уменьшились – в периоды накопления россияне запускали около 50–60 дронов, а в “пиковые” дни – 100–120, что вдвое больше среднесуточных показателей, но существенно меньше июльских атак.

Снижение интенсивности стало возможным благодаря точечным ударам не только по производственным объектам, но и по складам, где хранились готовые беспилотники и комплектующие.

Какие объекты были поражены в июле

В первой декаде июля ВСУ поразили Ижевский электромеханический завод Купол, где производили микросхемы и комплектующие для военных дронов.

В результате удара разрушены четыре цеха, обрушилась кровля на площади 1300 кв. м, предприятие полностью остановило работу.

4 июля дроны 14-го полка Сил беспилотных систем атаковали предприятие в Подмосковье, которое производило боевые части для Шахедов Герань-2. Объект принадлежал госкорпорации Ростех и находился под международными санкциями.

7 июля СБУ нанесла удар по Краснозаводскому химическому заводу под Москвой, ключевому поставщику термобарических боеприпасов. Спутниковые снимки подтвердили попадание в производственные цеха, где изготавливали боевые части для Шахедов.

14 августа Силы обороны потопили судно в Каспийском море, которое перевозило комплектующие для Шахедов из Ирана. Атака произошла в районе морского порта Оля (Астраханская область), куда корабль отправился 12 августа.

В результате удара судно затонуло. Порт активно использовался для перевозки иранских деталей, готовых Shahed и боеприпасов.

9 и 12 августа СБУ дважды нанесла удары по логистическому складу в поселке Кзыл-Юл (Татарстан), в 1300 км от Украины. На объекте хранились готовые дроны и комплектующие к ним. Спутниковые снимки подтвердили как минимум шесть попаданий.

