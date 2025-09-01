Впродовж липня-серпня Збройні сили разом із підрозділами СБУ провели серію результативних ударів по російських виробничих і логістичних об’єктах, пов’язаних із виробництвом дронів-камікадзе. Про це пише Мілітарний.

Росія зменшила на третину кількість дронових атак у серпні

Це дозволило знизити кількість дронових атак на третину – з 6 303 у липні до 4 132 у серпні.

Таке зменшення свідчить не лише про ефективність українських ударів по підприємствах, де виготовляють ці безпілотники, а й про серйозні збої у роботі виробничого ланцюга, який забезпечує випуск Шахедів.

Попри це, спостерігається й інша тенденція – накопичення дронів для масованих пусків. Аналітики стверджують, що російська армія, як правило, здійснює великі хвилі атак приблизно раз на 3-4 дні після попередніх масових запусків.

У липні тактика накопичення була особливо помітною: за три дні противник міг запускати від 80 до 200 Шахедів, а потім одночасно випускати вже понад 700 апаратів.

У серпні ж масштаби зменшилися – у періоди накопичення росіяни запускали близько 50–60 дронів, а в “пікові” дні – 100-120, що вдвічі більше за середньодобові показники, але суттєво менше за липневі атаки.

Зниження інтенсивності стало можливим завдяки точковим ударам не лише по виробничих об’єктах, а й по складах, де зберігалися готові безпілотники й комплектуючі.

Які об’єкти РФ були уражені у липні

У першій декаді липня ЗСУ уразили Іжевський електромеханічний завод Купол, де виробляли мікросхеми та комплектуючі для військових дронів.

Унаслідок удару зруйновано чотири цехи, обвалилася покрівля на площі 1300 кв. м, підприємство повністю зупинило роботу.

4 липня дрони 14-го полку Сил безпілотних систем атакували підприємство в Підмосков’ї, що виготовляло бойові частини для Шахедів Герань-2. Об’єкт належав держкорпорації Ростех і перебував під міжнародними санкціями.

7 липня СБУ вдарила по Краснозаводському хімічному заводу під Москвою, ключовому постачальнику термобаричних боєприпасів. Супутникові знімки підтвердили влучання у виробничі цехи, де виготовляли бойові частини для Шахедів.

14 серпня Сили оборони потопили судно в Каспійському морі, яке перевозило комплектуючі для Шахедів з Ірану. Атака відбулася в районі морського порту Оля (Астраханська область), куди корабель вирушив 12 серпня.

Унаслідок удару судно затонуло. Порт активно використовувався для перевезення іранських деталей, готових Shahed та боєприпасів.

9 і 12 серпня СБУ двічі завдала ударів по логістичному складу в селищі Кзил-Юл (Татарстан), за 1300 км від України. На об’єкті зберігалися готові дрони та комплектуючі до них. Супутникові знімки підтвердили щонайменше шість влучань.

