Дроны СБУ атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане: что известно
Сегодня, 9 августа, ударные дроны Службы безопасности Украины атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Обновлено в 13:34
Атака на завод Шахедов в Татарстане
Как сообщает телеграм-канал Supernova, прилет дронов произошел в Нижнекамске — это город рядом с Елабугой (там у россиян массовое производство дронов Шахед).
Ранее утром в Татарстане ввели план Ковер: закрыли аэропорты. В трех городах объявили угрозу атаки украинских БпЛА — в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.
Как впоследствии сообщили в СБУ, терминал хранения Шахедов в населенном пункте Кзыл-Юл поразили именно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ.
На этом складе хранятся готовые к использованию Шахеды, а также импортные запчасти к ним.
Украинский дрон попал непосредственно в здание склада. После взрыва там произошел пожар. Расстояние от Украины до точки удара составляет около 1300 км.
— Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения Шахедов, которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, являются одной из законных военных целей, — подчеркнули в СБУ.
Нижнекамск и Кзыл-Юл на карте
Нижнекамск — третий по численности населения город Татарстана. Рядом с ним находится город Елабуга, где россияне массово производят Шахеды. В Елабугу тоже часто прилетают украинские ударные дроны.
Стоит заметить, что Елабугу (Алабугу) часто атакуют ударные дроны. Так, 15 июня беспилотники атаковали производство Шахедов в экономической зоне Алабуга.
В ночь на 10 июня жители Нижньокамска в Татарстане сообщили о серии взрывов. Ударные дроны заметили и над городом Елабуга.
Сообщалось, что украинские инженеры работают над созданием поворотных турелей, которые могут помогать в уничтожении российских реактивных дронов. Поворотные турели будут управляться искусственным интеллектом.
Фото: Supernova