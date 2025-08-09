Дроны СБУ атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане: что известно

Сегодня, 9 августа, ударные дроны Службы безопасности Украины атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Атака на завод Шахедов в Татарстане

Как сообщает телеграм-канал Supernova, прилет дронов произошел в Нижнекамске — это город рядом с Елабугой (там у россиян массовое производство дронов Шахед).

Ранее утром в Татарстане ввели план Ковер: закрыли аэропорты. В трех городах объявили угрозу атаки украинских БпЛА — в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

Как впоследствии сообщили в СБУ, терминал хранения Шахедов в населенном пункте Кзыл-Юл поразили именно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ.

На этом складе хранятся готовые к использованию Шахеды, а также импортные запчасти к ним.

Украинский дрон попал непосредственно в здание склада. После взрыва там произошел пожар. Расстояние от Украины до точки удара составляет около 1300 км.

— Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения Шахедов, которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, являются одной из законных военных целей, — подчеркнули в СБУ.

Нижнекамск и Кзыл-Юл на карте

Нижнекамск — третий по численности населения город Татарстана. Рядом с ним находится город Елабуга, где россияне массово производят Шахеды. В Елабугу тоже часто прилетают украинские ударные дроны.

Стоит заметить, что Елабугу (Алабугу) часто атакуют ударные дроны. Так, 15 июня беспилотники атаковали производство Шахедов в экономической зоне Алабуга.

В ночь на 10 июня жители Нижньокамска в Татарстане сообщили о серии взрывов. Ударные дроны заметили и над городом Елабуга.

Сообщалось, что украинские инженеры работают над созданием поворотных турелей, которые могут помогать в уничтожении российских реактивных дронов. Поворотные турели будут управляться искусственным интеллектом.

Фото: Supernova

Источник : СБУ

