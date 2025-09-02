Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который по заказу ФСБ организовал взрыв в помещении полиции в Беляевке.

Агент ФСБ совершил теракт в Одесской области: что известно

Следствие установило, что мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. По указанию куратора, он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для вражеских терактов на территории региона.

Для этого агент собрал в своей квартире взрывное устройство, замаскировав его под обычный подарок.

23 марта этого года посылка была доставлена на такси и занесена в помещение районного управления полиции, после чего была дистанционно активирована телефонным звонком с территории Российской Федерации.

В результате взрыва погиб один человек, а еще трое полицейских получили телесные повреждения средней тяжести. Частично разрушено административное здание полиции, нанесен материальный ущерб государству на сумму более 220 тыс. грн.

Вражеский агент задержан, обвиняемому инкриминируется совершение террористического акта, повлекшего гибель человека, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств, хранение оружия, а также сотрудничество с представителями спецслужб государства-агрессора.

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.

Источник : Офис генпрокурора

