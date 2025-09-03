В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области возникли масштабные задержки поездов по всей Украине.

Повреждения вызвали сбои в работе 22 составов на важнейших направлениях.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Задержка поездов Укрзализныци 3 сентября: что известно

Задержки коснулись следующих маршрутов:

  • №76 Кривой Рог — Киев
  • №75 Киев — Кривой Рог
  • №79 Днепр — Львов
  • №791 Кременчуг — Киев
  • №790 Кропивницкий — Киев
  • №121 Херсон — Краматорск
  • №85 Запорожье — Львов
  • №38 Киев — Запорожье
  • №37 Запорожье — Киев
  • №51 Запорожье — Одесса
  • №789 Кропивницкий — Киев
  • №119 Днепр — Хелм
  • №31 Запорожье — Перемышль
  • №59 Харьков — Одесса
  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань
  • №102 Краматорск — Херсон
  • №80 Львов — Днепр
  • №120 Хелм — Днепр
  • №86 Львов — Запорожье
  • №8 Одесса — Харьков
  • №54 Одесса — Днепр
  • №254 Одесса — Кривой Рог

Железнодорожники работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры и пытаются сократить время задержки поездов.

Напомним, что в результате взрывов в Знаменке пострадали четверо железнодорожников.

Кроме того, российская армия повредила 17 жилых домов, один из которых разрушен полностью.

Генштаб

