В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области возникли масштабные задержки поездов по всей Украине.

Повреждения вызвали сбои в работе 22 составов на важнейших направлениях.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Сейчас смотрят

Задержка поездов Укрзализныци 3 сентября: что известно

Задержки коснулись следующих маршрутов:

№76 Кривой Рог — Киев

№75 Киев — Кривой Рог

№79 Днепр — Львов

№791 Кременчуг — Киев

№790 Кропивницкий — Киев

№121 Херсон — Краматорск

№85 Запорожье — Львов

№38 Киев — Запорожье

№37 Запорожье — Киев

№51 Запорожье — Одесса

№789 Кропивницкий — Киев

№119 Днепр — Хелм

№31 Запорожье — Перемышль

№59 Харьков — Одесса

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань

№102 Краматорск — Херсон

№80 Львов — Днепр

№120 Хелм — Днепр

№86 Львов — Запорожье

№8 Одесса — Харьков

№54 Одесса — Днепр

№254 Одесса — Кривой Рог

Железнодорожники работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры и пытаются сократить время задержки поездов.

Напомним, что в результате взрывов в Знаменке пострадали четверо железнодорожников.

Кроме того, российская армия повредила 17 жилых домов, один из которых разрушен полностью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.