22 поезда Укрзализныци задерживаются из-за повреждений в Знаменке: список
В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области возникли масштабные задержки поездов по всей Украине.
Повреждения вызвали сбои в работе 22 составов на важнейших направлениях.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Задержка поездов Укрзализныци 3 сентября: что известно
Задержки коснулись следующих маршрутов:
- №76 Кривой Рог — Киев
- №75 Киев — Кривой Рог
- №79 Днепр — Львов
- №791 Кременчуг — Киев
- №790 Кропивницкий — Киев
- №121 Херсон — Краматорск
- №85 Запорожье — Львов
- №38 Киев — Запорожье
- №37 Запорожье — Киев
- №51 Запорожье — Одесса
- №789 Кропивницкий — Киев
- №119 Днепр — Хелм
- №31 Запорожье — Перемышль
- №59 Харьков — Одесса
- №65/165 Харьков — Черкассы, Умань
- №102 Краматорск — Херсон
- №80 Львов — Днепр
- №120 Хелм — Днепр
- №86 Львов — Запорожье
- №8 Одесса — Харьков
- №54 Одесса — Днепр
- №254 Одесса — Кривой Рог
Железнодорожники работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры и пытаются сократить время задержки поездов.
Напомним, что в результате взрывов в Знаменке пострадали четверо железнодорожников.
Кроме того, российская армия повредила 17 жилых домов, один из которых разрушен полностью.
