22 поїзди Укрзалізниці затримуються через пошкодження у Знам’янці: список
Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області виникли масштабні затримки поїздів по всій Україні.
Пошкодження спричинило збої у роботі 22 складів на найважливіших напрямках.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Затримка поїздів Укрзалізниці 3 вересня: що відомо
Затримки торкнулися таких маршрутів:
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №75 Київ – Кривий Ріг
- №79 Дніпро – Львів
- №791 Кременчуг – Київ
- №790 Кропивницький – Київ
- №121 Херсон – Краматорськ
- №85 Запоріжжя – Львів
- №38 Київ – Запоріжжя
- №37 Запоріжжя – Київ
- №51 Запоріжжя – Одеса
- №789 Кропивницький – Київ
- №119 Дніпро – Хелм
- №31 Запоріжжя – Перемишль
- №59 Харків – Одеса
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань
- №102 Краматорськ – Херсон
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Хелм – Дніпро
- №86 Львів – Запоріжжя
- №8 Одеса – Харків
- №54 Одеса – Дніпро
- №254 Одеса – Кривий Ріг
Залізничники працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури та намагаються скоротити час затримки поїздів.
Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Знам’янці постраждали четверо залізничників.
Крім того, російська армія пошкодила 17 житлових будинків, один з яких зруйновано повністю.
