Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області виникли масштабні затримки поїздів по всій Україні.

Пошкодження спричинило збої у роботі 22 складів на найважливіших напрямках.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Затримка поїздів Укрзалізниці 3 вересня: що відомо

Затримки торкнулися таких маршрутів:

  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №75 Київ – Кривий Ріг
  • №79 Дніпро – Львів
  • №791 Кременчуг – Київ
  • №790 Кропивницький – Київ
  • №121 Херсон – Краматорськ
  • №85 Запоріжжя – Львів
  • №38 Київ – Запоріжжя
  • №37 Запоріжжя – Київ
  • №51 Запоріжжя – Одеса
  • №789 Кропивницький – Київ
  • №119 Дніпро – Хелм
  • №31 Запоріжжя – Перемишль
  • №59 Харків – Одеса
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань
  • №102 Краматорськ – Херсон
  • №80 Львів – Дніпро
  • №120 Хелм – Дніпро
  • №86 Львів – Запоріжжя
  • №8 Одеса – Харків
  • №54 Одеса – Дніпро
  • №254 Одеса – Кривий Ріг

Залізничники працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури та намагаються скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Знам’янці постраждали четверо залізничників.

Крім того, російська армія пошкодила 17 житлових будинків, один з яких зруйновано повністю.

