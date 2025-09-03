Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області виникли масштабні затримки поїздів по всій Україні.

Пошкодження спричинило збої у роботі 22 складів на найважливіших напрямках.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зараз дивляться

Затримка поїздів Укрзалізниці 3 вересня: що відомо

Затримки торкнулися таких маршрутів:

№76 Кривий Ріг – Київ

№75 Київ – Кривий Ріг

№79 Дніпро – Львів

№791 Кременчуг – Київ

№790 Кропивницький – Київ

№121 Херсон – Краматорськ

№85 Запоріжжя – Львів

№38 Київ – Запоріжжя

№37 Запоріжжя – Київ

№51 Запоріжжя – Одеса

№789 Кропивницький – Київ

№119 Дніпро – Хелм

№31 Запоріжжя – Перемишль

№59 Харків – Одеса

№65/165 Харків – Черкаси, Умань

№102 Краматорськ – Херсон

№80 Львів – Дніпро

№120 Хелм – Дніпро

№86 Львів – Запоріжжя

№8 Одеса – Харків

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

Залізничники працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури та намагаються скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Знам’янці постраждали четверо залізничників.

Крім того, російська армія пошкодила 17 житлових будинків, один з яких зруйновано повністю.