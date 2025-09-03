Бронирование работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях теперь можно осуществлять через портал Дія.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Бронирование работников критически важных предприятий: как это работает

13 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики.

Как сообщили в правительстве, новый механизм уже реализован на портале Дія. Это решение имеет целью поддержать бизнес, который продолжает работу в условиях войны, сохранить рабочие места и одновременно обеспечить потребности обороны.

— Введение механизма 100% бронирования для прифронтовых предприятий — это важный шаг для экономики и обороны. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке, ведь он работает в чрезвычайно сложных условиях. Это решение позволит сохранить рабочие места и одновременно обеспечить Вооруженные Силы необходимыми ресурсами, — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот показатель увеличен до 100%.

Как забронировать работника через Дію

Бронирование работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях возможно по инструкции:

Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%;

Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие как критически важное;

Государственный орган средствами Портала Дія увеличивает лимит бронирования до 100%;

Предприятие средствами Портала Дія дополнительно бронирует всех работников;

