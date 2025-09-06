Польские фермеры заблокировали фуры на пункте пропуска Медика – Шегини
Польские фермеры запланировали проведение забастовки в субботу, 6 сентября. Митингующие в 12:50 перекрыли движение перед пунктом пропуска Медика – Шегини.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Блокирование пункта пропуска Медика – Шегини
– Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП Медика (напротив украинских Шегинь). Ограничения касаются только грузовиков и могут продлиться не менее шести часов, — сообщили в ГПСУ.
Там добавили, что для легковых автомобилей и автобусов движение остается без изменений.
Отмечается, что в очереди на выезд из Украины зарегистрировано 681 грузовик, на въезд — около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает.
Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или затруднениях движения в ГПСУ сообщат дополнительно.
По сообщению польского СМИ TVP3, участники митинга жалуются на низкие закупочные цены на зерно, подорожание удобрений и ограничения, снижающие доходность аграрного производства.
Они также выступают против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.