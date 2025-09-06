Польские фермеры запланировали проведение забастовки в субботу, 6 сентября. Митингующие в 12:50 перекрыли движение перед пунктом пропуска Медика – Шегини.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Блокирование пункта пропуска Медика – Шегини

– Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП Медика (напротив украинских Шегинь). Ограничения касаются только грузовиков и могут продлиться не менее шести часов, — сообщили в ГПСУ.

Там добавили, что для легковых автомобилей и автобусов движение остается без изменений.

Отмечается, что в очереди на выезд из Украины зарегистрировано 681 грузовик, на въезд — около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает.

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или затруднениях движения в ГПСУ сообщат дополнительно.

По сообщению польского СМИ TVP3, участники митинга жалуются на низкие закупочные цены на зерно, подорожание удобрений и ограничения, снижающие доходность аграрного производства.

Они также выступают против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.

