Польські фермери запланували проведення страйку у суботу, 6 вересня. Мітингарі о 12:50 перекрили рух перед пунктом пропуску Медика – Шегині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Блокування пункту пропуску Медика – Шегині

– Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП Медика (навпроти українських Шегинь). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше шість годин, – повідомили у ДПСУ.

Там додали, що для легкових авто та автобусів рух залишається без змін.

Зазначається, що у черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд – близько 100, які вже перебувають на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

Акція мітингувальників відбувається за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху у ДПСУ повідомлять додатково.

За повідомленням польського медіа TVP3, учасники мітингу скаржаться на низькі закупівельні ціни на зерно, подорожчання добрив та обмеження, що знижують прибутковість аграрного виробництва.

Вони також виступають проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та Меркосур.

