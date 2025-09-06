Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской, украинскими и польскими парламентариями, правительственными чиновниками, дипломатами, общественными деятелями и историками приняли участие в церемонии перезахоронения 42 останков, эксгумированных на территории бывшего села Пужники (Тернопольская область).

Представители Украины и Польши собрались, чтобы почтить память и достойно проводить в последний путь жертв трагических событий украинско-польского противостояния времен Второй мировой войны.

— Украина пошла навстречу Польше и разрешила эксгумационные работы в Пужниках и других местностях, даже в очень тяжелых условиях российской агрессии и террора против гражданского населения. Украина пошла навстречу Польше — не ради политики, а из гуманистических и христианских соображений, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она акцентировала, что Волынская трагедия — это общая боль и трагедия обоих народов Украины и Польши, а в этом противостоянии пострадали как украинцы, так и поляки.

— Прощаем и просим прощения — именно эта формула, которую всегда отстаивали президенты Украины и Польши, должна вернуть нас на путь взаимопонимания и примирения, — убеждена Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что жертвы Волынской трагедии с обеих сторон заслуживают установления имен, достойного захоронения и памяти. Их семьи с обеих сторон имеют право знать правду и посещать места упокоения родных — как в Украине, так и в Польше.

— Мы все склоняем головы перед памятью украинских и польских жертв Волынской трагедии, решительно осуждаем совершенные против украинцев и поляков преступления и осуждаем тех, кто их совершал, — заявила Елена Кондратюк.

По ее словам, на 30 сентября планируется проведение первых за много лет поисково-эксгумационных работ на месте украинских захоронений в селе Юречково близ Перемышля на территории Польши.

— Я приветствую этот встречный шаг польской стороны, — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер отметила важность того, что поисково-эксгумационные работы проводятся совместно, в соответствии с законодательством Украины и Польши.

— Это положительный результат конструктивного диалога украинско-польской Рабочей группы Министерств культуры двух государств. Эта совместная работа должна продолжаться и в дальнейшем. Благодарна также всем привлеченным экспертам и представителям общественных организаций Украины и Польши, — сказала Елена Кондратюк.

По убеждению вице-спикера, оценку Волынской трагедии должны давать историки на профессиональном научном уровне и основе конструктивного диалога.

— Мы к этому готовы! Именно поэтому поддерживаю и призываю к возобновлению работы совместного Форума историков Украины и Польши. Предлагаю в ближайшее время провести совместную встречу руководителей Институтов национальной памяти обоих государств, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер отметила, что Украина как государство сделала очень много для примирения и достойного почтения памяти поляков, погибших в разные периоды XX века.

— На уровне всех президентов и правительств всегда звучали слова прощения. Наши интеллектуальные сообщества писали открытые взаимные письма о прощении за исторические обиды. Как это было в 2016 году, — напомнила Елена Кондратюк.

По ее словам, недавно в Сейме Польши состоялось еще одно историческое событие — первый совместный Молитвенный завтрак, как площадка для диалога политиков и религиозных организаций Украины и Польши.

— Это напоминает нам, что больше всего нас объединяют христианские ценности и человечность. Не существует справедливости без прощения, а сотрудничества – без взаимной откровенности. Так говорил Папа Римский Иоанн Павел II, призывая к историческому примирению и объединению украинцев и поляков, — подчеркнула Елена Кондратюк.

По ее убеждению, лучшее общее будущее Украины и Польши – это мир, безопасность и сотрудничество в большой европейской семье без политизации трагедий, старых обид – в духе примиренной памяти.

В мероприятии приняли участие и. о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, министр культуры и национального наследия Польши Марта Ценьковская, глава комиссии Сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль, министр в канцелярии Президента Польши Мацин Пшидач, депутат Европарламента Михал Дворчик и другие.

Фото: Елена Кондратюк

