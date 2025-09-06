Заступниця очільника Верховної Ради України Олена Кондратюк разом з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською, українськими та польськими парламентарями, урядовцями, дипломатами, громадськими діячами та істориками взяли участь у церемонії перепоховання 42 останків, ексгумованих на території колишнього села Пужники (Тернопільщина).

Представники України та Польщі зібралися, щоб вшанувати пам’ять і гідно провести в останню путь жертв трагічних подій україно-польського протистояння часів Другої світової війни.

– Україна пішла назустріч Польщі та дозволила ексгумаційні роботи в Пужниках та інших місцевостях, навіть у дуже важких умовах російської агресії та терору проти цивільного населення. Україна пішла назустріч Польщі – не заради політики, а з гуманістичних та християнських міркувань, – наголосила Олена Кондратюк.

Вона акцентувала, що Волинська трагедія – це спільний біль і трагедія обох народів України та Польщі, а у цьому протистоянні постраждали, як українці, так і поляки.

– Пробачаємо і просимо пробачення – саме ця формула, яку завжди обстоювали президенти України та Польщі, має повернути нас на шлях порозуміння та примирення, – переконана Олена Кондратюк.

Віцеспікерка наголосила, що жертви Волинської трагедії з обох сторін заслуговують на встановлення імен, гідне поховання і пам’ять. Їхні родини з обох сторін мають право знати правду і відвідувати місця спочинку рідних – як в Україні, так і у Польщі.

– Ми всі схиляємо голови перед пам’яттю українських та польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців та поляків злочини та засуджуємо тих, хто їх скоював, – заявила Олена Кондратюк.

За її словами, на 30 вересня планується проведення перших за багато років пошуково-ексгумаційних робіт на місці українських поховань в селі Юречково поблизу Перемишля на території Польщі.

– Я вітаю цей зустрічний крок польської сторони, – зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка відзначила важливість того, що пошуково-ексгумаційні роботи відбуваються спільно, згідно з законодавством України та Польщі.

– Це позитивний результат конструктивного діалогу українсько-польської Робочої групи Міністерств культури двох держав. Ця спільна робота має тривати і надалі. Вдячна також всім долученим експертам та представникам громадських організацій України та Польщі, – сказала Олена Кондратюк

На переконання віцеспікерки, оцінку Волинській трагедії повинні давати історики на фаховому науковому рівні та основі конструктивного діалогу.

– Ми до цього готові! Саме тому підтримую і закликаю до відновлення роботи спільного Форуму істориків України та Польщі. Пропоную вже найближчим часом провести спільну зустріч очільників Інститутів національної пам’яті обох держав, – наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка зауважила, що Україна як держава зробила дуже багато для примирення та гідного вшанування пам’яті поляків, загиблих в різні періоди XX століття.

– На рівні всіх президентів та урядів завжди звучали слова прощення. Наші інтелектуальні спільноти писали відкриті взаємні листи про прощення за історичні образи. Як це було у 2016 році, – нагадала Олена Кондратюк.

За її словами, нещодавно у Сеймі Польщі відбулася ще одна історична подія – перший спільний Молитовний сніданок, як майданчик для діалогу політиків та релігійних організацій України та Польщі.

– Це нагадує нам, що найбільше нас об’єднують християнські цінності та людяність. Не існує справедливості без прощення, а співпраці – без взаємної відвертості. Так казав Папа Римський Іван Павло II, закликаючи до історичного примирення та поєднання українців і поляків, – наголосила Олена Кондратюк.

На її переконання, краще спільне майбутнє України та Польщі – це мир, безпека та співпраця у великій європейській родині без політизації трагедій, старих образ – у дусі примиреної пам’яті.

У заході взяли участь т. в. о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, очільник комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, міністр культури та національної спадщини Польщі Марта Ценьковська, очільник комісії Сейму Польщі у закордонних справах Павел Коваль, міністр в канцелярії Президента Польщі Мацін Пшидач, депутат Європарламенту Міхал Дворчик та інші.

Фото: Олена Кондратюк

