Поздно вечером, 7 сентября, в областном центре Кировоградской области поступило предупреждение о радиационной опасности. Однако, как впоследствии выяснилось, это был технический сбой.

Об этом сообщается в приложении Карта воздушных тревог и в Telegram-канале главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

Ошибочное сообщение о радиационной опасности

В частности, в 22:59 в Кропивницком и прилегающем районе на короткое время появилось сообщение о радиационной опасности.

Отследить это можно было через приложение Воздушная тревога.

В сети также распространялись кадры, где в сообщении подробно описывали порядок действий в случае угрозы, включая призыв не выходить на улицу.

Следует отметить, что в то же время в Кировоградской области звучала воздушная тревога из-за запуска врагом дронов.

Позже глава Кировоградской ОГА прокомментировал ситуацию и объяснил, что сообщение о радиационной опасности было ложным.

— Друзья! В приложении Воздушная тревога произошел технический сбой. Угрозы радиационной опасности нет, – написал он.

Напомним, что несколько недель назад, в ночь на 20 августа, в Миргородском районе (Полтавская область) также объявляли радиационную опасность. Тогда предупреждение длилось около минуты и оказалось ложным.

В ту же ночь враг атаковал Украину дронами, в частности беспилотники фиксировались и в Полтавской области.

