На Кіровоградщині оголошували радіаційну небезпеку: пояснення ОВА
Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області надійшло попередження про радіаційну небезпеку. Проте, як згодом з’ясувалося, це був технічний збій.
Про це повідомляється у застосунку Карта повітряних тривог та в Telegram-каналі голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Помилкове повідомлення про радіаційну небезпеку
Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та навколишньому районі на короткий час з’явилося повідомлення про радіаційну небезпеку.
Відстежити це можна було через додаток Повітряна тривога.
У мережі також поширювалися кадри, де в повідомленні детально описували порядок дій у разі загрози, включно із закликом не виходити на вулицю.
Слід зауважити, що в той же час у Кіровоградській області звучала повітряна тривога через запуск ворогом дронів.
Пізніше глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію та пояснив, що повідомлення про радіаційну небезпеку було помилковим.
– Друзі! В додатку Повітряна тривога стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає, – написав він.
Нагадаємо, кілька тижнів тому, у ніч на 20 серпня, у Миргородському районі (Полтавська область) також оголошували радіаційну небезпеку. Тоді попередження тривало близько хвилини і виявилося помилковим.
Тієї ж ночі ворог атакував Україну дронами, зокрема безпілотники фіксувалися і в Полтавській області.