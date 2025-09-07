Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області надійшло попередження про радіаційну небезпеку. Проте, як згодом з’ясувалося, це був технічний збій.

Про це повідомляється у застосунку Карта повітряних тривог та в Telegram-каналі голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Помилкове повідомлення про радіаційну небезпеку

Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та навколишньому районі на короткий час з’явилося повідомлення про радіаційну небезпеку.

Відстежити це можна було через додаток Повітряна тривога.

У мережі також поширювалися кадри, де в повідомленні детально описували порядок дій у разі загрози, включно із закликом не виходити на вулицю.

Слід зауважити, що в той же час у Кіровоградській області звучала повітряна тривога через запуск ворогом дронів.

Пізніше глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію та пояснив, що повідомлення про радіаційну небезпеку було помилковим.

– Друзі! В додатку Повітряна тривога стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає, – написав він.

Нагадаємо, кілька тижнів тому, у ніч на 20 серпня, у Миргородському районі (Полтавська область) також оголошували радіаційну небезпеку. Тоді попередження тривало близько хвилини і виявилося помилковим.

Тієї ж ночі ворог атакував Україну дронами, зокрема безпілотники фіксувалися і в Полтавській області.

