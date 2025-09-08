Первая леди Украины Елена Зеленская планирует встретиться с первой леди США Меланией Трамп во время Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

Встреча Зеленской и Трамп

Елена Зеленская приглашала Меланию Трамп на Саммит первых леди и джентльменов, который состоится 10-11 сентября в Киеве, однако она не сможет присутствовать. Ожидается, что первая леди США присоединится онлайн.

— Первая леди Соединенных Штатов также получила приглашение. К сожалению, на этот раз она не будет присутствовать, но мы планируем встречи в Нью-Йорке в конце этого месяца. И я думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, также станут темой для обсуждения в Нью-Йорке, — сказала Зеленская во время пресс-конференции в понедельник.

Первая леди Украины убеждена, что на полях Генассамблеи ООН сможет обсудить с Меланией Трамп как тему образования, так и другие важные вопросы.

Сейчас смотрят

Известно, что заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН состоится 22-25 сентября в Нью-Йорке.

А уже 10-11 сентября в Киеве пройдет пятый Саммит первых леди и джентльменов. Тема мероприятия: Образование, которое моделирует мир. В Украину приедут учителя из разных стран, а также Нобелевские лауреаты.

Источник : Укринформ, Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.