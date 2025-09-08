Елена Зеленская планирует встретиться с Меланией Трамп в Нью-Йорке: что известно
Первая леди Украины Елена Зеленская планирует встретиться с первой леди США Меланией Трамп во время Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.
Встреча Зеленской и Трамп
Елена Зеленская приглашала Меланию Трамп на Саммит первых леди и джентльменов, который состоится 10-11 сентября в Киеве, однако она не сможет присутствовать. Ожидается, что первая леди США присоединится онлайн.
— Первая леди Соединенных Штатов также получила приглашение. К сожалению, на этот раз она не будет присутствовать, но мы планируем встречи в Нью-Йорке в конце этого месяца. И я думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, также станут темой для обсуждения в Нью-Йорке, — сказала Зеленская во время пресс-конференции в понедельник.
Первая леди Украины убеждена, что на полях Генассамблеи ООН сможет обсудить с Меланией Трамп как тему образования, так и другие важные вопросы.
Известно, что заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН состоится 22-25 сентября в Нью-Йорке.
А уже 10-11 сентября в Киеве пройдет пятый Саммит первых леди и джентльменов. Тема мероприятия: Образование, которое моделирует мир. В Украину приедут учителя из разных стран, а также Нобелевские лауреаты.