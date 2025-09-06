Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Тимора-Лешти Жозе Рамушем-Ортой и пригласил его посетить Киев.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

Зеленский пригласил посетить Киев президента Тимора-Лешти

Президент Украины пригласил Жозе Рамуша-Орту посетить Киев и принять участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Сейчас смотрят

Глава государства поблагодарил президента Тимора-Лешти за последовательную поддержку Украины.

— Поблагодарил за последовательную поддержку Украины и важность достижения реального мира для наших людей, — написал Зеленский.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в частности в сферах торговли и экономики. Также подняли тему глобальной продовольственной безопасности.

— Несмотря на войну, Украина продолжает помогать тем, кто в этом нуждается, и остается гарантом продовольственной безопасности, — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил о содержательной беседе с премьер-министром Словакии, в ходе которой были обсуждены ключевые темы — то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

Также президент сообщил, что проинформировал Роберта Фицо о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, о безопасности архитектуры для Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.