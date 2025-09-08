Перша леді України Олена Зеленська планує зустрітися з першою леді США Меланією Трамп під час Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться наприкінці вересні в Нью-Йорку.

Зустріч Зеленської і Трамп

Олена Зеленська запрошувала Меланію Трамп на Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 10-11 вересня у Києві, однак вона не зможе бути присутня. Очікується, що перша леді США долучиться онлайн.

– Перша леді Сполучених Штатів також отримала запрошення. На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустрічі в Нью-Йорку в кінці цього місяця. І я думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватися в Києві, також стануть темою для обговорення в Нью-Йорку, – сказала Зеленська під час пресконфренції у понеділок.

Перша леді України переконана, що на полях Генасамблеї ООН зможе обговорити з Меланією Трамп як тему освіти, так і інші важливі питання.

Відомо, що засідання високого рівня Генеральної ассаблеї ООН відбудеться 22-25 вересня у Нью-Йорку.

А вже 10-11 вересня у Києві пройде п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Тема події: Освіта, що моделює світ. До України приїдуть вчителі з різних країн, а також Нобелівські лауреати.

Джерело : Укрінформ, Суспільне

