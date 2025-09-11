Доходы Российской Федерации от продаж сырой нефти и нефтепродуктов в августе этого года снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

Об этом со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА) пишет Reuters.

Падение доходов РФ от нефти: что стало причиной

Среди причин трудностей РФ с энергетической промышленностью – удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным трубопроводам, а также – западные санкции.

МЭА подсчитало, что доходы упали на 920 млн долларов с июля – до 13,51 млрд долларов.

Этому предшествовало снижение экспорта сырой нефти и топлива, а также рост скидки на цену флагманской российской нефти Urals примерно до 56 долларов за баррель, что ниже установленного Западом лимита цен в 60 долларов за баррель.

– Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, что уменьшает налоговые поступления и усиливает замедление экономического роста России, – говорится в отчете агентства.

МЭА сообщает, что экспорт российской нефти и топлива в августе снизился на 70 000 баррелей в день до 7,3 млн баррелей в сутки, при этом цены на сырую нефть снизились на 30 000 баррелей в сутки, а на нефть – на 40 000 баррелей в сутки.

Кроме того, добыча нефти в России в прошлом месяце сократилась на 30 000 баррелей в сутки до 9,3 млн баррелей в сутки, что соответствует квотам на добычу, установленным Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+.

В начале сентября предельная цена для компаний из Великобритании, Швейцарии и ЕС, которые транспортируют российскую нефть и предоставляют услуги, снизилась до 47,60 доллара за баррель.

По данным МЭА, поставки сырой нефти в Казахстане сократились на 50 000 баррелей в день с июля прошлого месяца до 1,8 млн баррелей в сутки из-за перебоев с экспортом и разливом нефти на черноморском терминале, который обслуживает поставки Каспийского трубопроводного консорциума.

Этот уровень превысил квоту Казахстана в 1,53 млн баррелей в сутки на август согласно соглашению, заключенному с группой производителей ОПЕК+.

Согласно расчетам Reuters и информации из других источников, ежедневная добыча сырой нефти в Казахстане, без учета газового конденсата, разновидности легкой нефти, выросла до 1,88 миллиона баррелей в сутки в августе с 1,84 млн баррелей в сутки в июле.

